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    HaberlerEkonomiBitcoin 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı
    02.08.2019 - 10:22| DHA

    Bitcoin 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı

    Kripto para birimleri piyasalarında yeni düzenleme haberlerinin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 10 bin 468 dolara yükselerek 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı.

    Bitcoin 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı

    Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA) Perşembe günü bazı kripto para birimlerinin işlevlerini tanımlayarak hangi kripto para birimlerine yaptırım ve kural uygulanacağının belirlendiğini duyurdu. FCA, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerini “takas paraları” olarak tanımlarken, söz konusu dijital para birimlerine yaptırım uygulanmayacağını fakat kara para aklamaya karşı alınan kurallara tabi tutulacaklarını belirtti. Bunun yanında menkul kıymet tokenlarının da (security token) “belirlenmiş yatırım” kategorisi altına girdiği vurgulanırken, hizmet tokenlarının ise (utility token) elektrik para olarak tanımlandıkları durumlar haricinde FCA denetimi dışında kalacağı vurgulandı.

    Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 10 bin 468 dolara yükseldi ve 186 milyar 892 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8’ini oluşturdu.

    Toplam 2,413 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 55’i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 18.38 ile 96’ncı sıradaki 1irstcoin öncülük etti. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.54 ile yalnızca Stellar düşerken, yüzde 7.03 ile de en çok Bitcoin SV değer kazandı.

    Bitcoin’in 10 bin dolar düzeyini görmesiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.6 artışla 283 milyar 916 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 51 milyar 570 milyon dolar olarak hesaplandı.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

    1.Bitcoin yüzde 5.01

    2.Ethereum yüzde 2.68

    3.Ripple yüzde 0.37

    4.Litecoin yüzde 1.59

    5.Bitcoin Cash yüzde 1.79

    6.Binance Coin yüzde 1.73

    7.Tether yüzde 0.08

    8.EOS yüzde 0.66

    9.Bitcoin SVyüzde 7.03 yükselirken

    10.Stellar yüzde 0.54 düştü.

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