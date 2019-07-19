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    HaberlerEkonomiBitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı
    19.07.2019 - 10:29| DHA

    Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı

    Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli üst düzey açıklamaların ardından görülen düşüşün düzeltme hareketi ve Ortadoğu'da artan gerilimlerle yerini artışa bırakmasıyla piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.24 artışla 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı.

    Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı

    Kripto para birimleri piyasasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in kripto para birimlerinin yasal olmayan eylemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi için ABD yönetiminin oldukça güçlü önlemler alacağı açıklamasının ardından görülen düşüş, Perşembe günü yatırımcılardaki iyimser havanın etkisiyle hafifledi.

    Bunun yanında ABD'nin küresel petrol akışının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazında İran'a ait bir insansız hava aracını vurmasıyla artan gerilimlerin altın fiyatlarını yükseltmesine paralel olarak kripto para birimleri piyasasında da yukarı yönlü bir eğilim izlendi.

    Söz konusu gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.24 artışla 10 bin 493 dolara yükseldi ve 187 milyar 42 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8'ini oluşturdu.

    Toplam 2,356 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 84ü yükseldi ve artışa yüzde 22.37 ile 90'ıncı sıradaki Japan Content Token öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 8.50 ile en çok Stellar değer kazandı.

    Bitcoin'deki artışa paralel olarak altcoinlerdeki yukarı yönlü eğilimle piyasa hacmi son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 5.1 artışla 284 milyar 143 milyon dolara yükseldi.

    Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 76 milyar 938 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

    Bitcoin yüzde 6.24

    Ethereum yüzde 1.85

    Ripple yüzde 1.47

    Litecoin yüzde 4.75

    Bitcoin Cash yüzde 3.77

    Binance Coin yüzde 3.87

    Tether yüzde 0.41

    EOS yüzde 2.23

    Bitcoin SV yüzde 5.23

    Stellar yüzde 8.50 yükseldi.

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