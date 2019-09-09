Bitcoin 10 bin 500 doların altında

Uluslararası Para Fonu (IMF) mevcut Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde, merkez bankaları ve finansal kurumların kripto para birimleri gibi yenilikleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Cointelegraph’da yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Lagarde, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dijital para birimleri de dahil olmak üzere yeni teknolojiler kapsamında, finansal istikar ve kişisel güvenliğe yönelik risklerle yasal olmayan eylemlerin izlenmesinin yanında söz konusu teknolojinin kamunun iyiliğine kullanılması için uygun kural ve düzenlemelerin sağlanması gerekir. Ayrıca kripto para birimlerine yönelik düzenlemeler yeniliğin oluşturacağı daha geniş kapsamlı sosyal faydaları tanımak ve bu yeniliklerin gelişmesine izin vermek anlamına gelir.”

Kripto para birimleri teknolojisine yönelik olumlu açıklamalara rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.31 düşüşle 10 bin 254 dolara geriledi ve 183 milyar 81 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,658 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 69’u düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 15.11 ile 70’inci sıradaki Energi öncülük etti. Piyasadaki olumsuz görünüm ve Bitcoin’deki düşüşe rağmen en büyük 10’da ise yukarı yönlü bir eğilim gözlemlendi. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.55, yüzde 1.82, yüzde 1.77 ve yüzde 1.69 ile sırasıyla yalnızca Tether, Binance Coin, Bitcoin SV ve Monero düştü.

Bitcoin’deki düşüşe rağmen altcoinlerdeki hafif toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 264 milyar 149 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 49 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 2.31

6.Tether yüzde 0.55

8.Binance Coin yüzde 1.82

9.Bitcoin SV yüzde 1.77

10. Monero yüzde 1.60 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.01

3.Rİpple yüzde 0.16

4.Bitcoin Cash yüzde 1.62

5.Litecoin yüzde 0.64

7.EOS yüzde 7.85 yükseldi.