BİST113.6840,03EURO6,661,05USD5,960,45ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı
    ABONE OL
    28.12.2019 - 10:49 | | DHA

    Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı

    Sosyal medya şirketi Youtube’un platformunda kripto parayla ilgili içerik barındıran videolara uyguladığı sansürlerinin “hata” olduğunu duyurmasının ardından piyasada izlenen toparlanmaya paralel olarak Bitcoin, 7,337 dolarla 7,300 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

    Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı

    Youtube’un geçen hafta kripto para birimleri içeriği barındıran bazı videoları “zararlı ve tehlikeli içerik” olarak tanımlayıp platformdan kaldırması sonrası piyasada oluşan düşüşe paralel olarak, QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan’in Youtube’e boykot çağrısının ardından, Ethereum ortak kurucusu Vitalik Buterin de Youtube’a yeni alternatifler bulunması gerektiğini söylemişti.

    Gelişmelerin ardından Youtube’dan bir sözcüden yapılan açıklamada, şirketin “yanlış bir karar” verdiği belirtildi:

    “Platformumuzdaki büyük video hacmi düşünüldüğünde bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Bir videonun yanlışlıkla platformdan kaldırıldığı konusunda bilgilendirildiğimizde, videonun yeniden yüklenmesi için hızla harekete geçiyoruz.”

    Bunun yanında sözcü, Youtube’un kripto para birimlerine yönelik politikasını değiştirmediğini ekledi.

    Youtube’dan yapılan açıklama sonrası piyasada başlayan hafif artış eğilimine paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.67 artışla 7,337 dolara yükseldi ve 133 milyar 2 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6’sını oluşturdu.

    Toplam 4,972 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70’i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 8.54 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

    En büyük 10’dan da yüzde 1.55 ile yalnızca Tezos düşerken, diğer altcoinlerde izlenen artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 193 milyar 830 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 76 milyar 620 milyon dolar olarak hesaplandı.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

    Bitcoin yüzde 1.67

    Ethereum yüzde 1.77

    Ripple yüzde 1.51

    Tether yüzde 0.17

    Bitcoin Cash yüzde 8.54

    Litecoin yüzde 5.07

    EOS yüzde 3.62

    Binance Coin yüzde 2.30

    Bitcoin SV yüzde 4.91 artarken

    Tezos yüzde 1.59 düştü.

      Otobüste taciz! Kızlar çığlık atınca...Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Eski İngiliz istihbaraçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

      Eski İngiliz istihbaraçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

      Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

      Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

      177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

      177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

      Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

      Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

      Sıradaki Haber