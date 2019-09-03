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    HaberlerEkonomiBitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde
    03.09.2019 - 10:12| DHA

    Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

    Kripto para birimleri piyasalarında küresel gelişmelerin ardından görülen boğa hareketiyle Bitcoin, son 24 saatte 10 bin 362 dolarla Pazartesi günkü kayıplarından toparlanmaya başladı.

    Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

    Arjantin’de devam eden kriz ve ABD ile Çin’in ek gümrük vergilerinin uygulamaya girmesiyle küresel piyasalarda görülen karışıklık, kripto para birimleri piyasalarına olumlu yansıdı.

    Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.04 artışla 10 bin 362 dolara yükseldi ve 185 milyar 611 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.1’ini oluşturdu.

    Toplam 2,580 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 67’si yükseldi ve yüzde 14.59 ile en çok 92’nci sıradaki Beam değer kazandı. Bitcoin’in öncülük ettiği en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışın yanında en büyük 10’dan son 24 saatte yüzde 0.23 ile yalnızca Tether değer kaybetti.

    Bitcoin’in 10 bin dolar düzeyinin üzerine çıkmasının ardından altcoinlerde görülen toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 5.1 artışla 264 milyar 674 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 58 milyar 236 milyon dolar olarak hesaplandı.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

    1.Bitcoin yüzde 6.04

    2.Ethereum yüzde 3.59

    3.Ripple yüzde 1.87

    4.Bitcoin Cash yüzde 4.73

    5.Litecoin yüzde 1.62

    7.Binance Coin yüzde 5.10

    8.EOS yüzde 2.53

    9.Bitcoin SV yüzde 2.81

    10.Monero yüzde 3.72 yükselirken

    6.Tether yüzde 0.23 düştü.

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