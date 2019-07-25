Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine yükseldi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Facebook’un kripto para birimi Libra’yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıları “ikna etmesi gerektiğine” ilişkin açıklamalarının ardından piyasada hafta başından beri etkili olan düşüş eğilimi yerini artışa bıraktı.

ABD merkezli TD Ameritrade borsası Başkanı Tim Hockey, söz konusu artışın kısıtlı olabileceği konusunda uyardı. Hockey, bunun yanında ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin Libra’ya ilişkin düzenlediği soruşturma ve Mnuchin’in açıklamalarının ardından şirket müşterilierinin Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yönelik ilgilerinin arttığını öne sürdü.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, TSİ 04:19’da 10 bin 154 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.82 artışla 10 bin 90 dolara yükseldi ve 179 milyar 97 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.7’sini oluşturdu.

Toplam 2.380 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 1.89, yüzde 5.58, yüzde 6.37, yüzde 6.01, yüzde 6.62, yüzde 0.24, yüzde 0.44, yüzde 0.23, ve yüzde 13.87 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, Metaverse ETP, Crypto.com, NEXT, Lambda, Ren, Bitcoin Gold, V Systems ve Crypto.com Chain düştü. Piyasadaki artışa ise yüzde 22.02 ile 78’inci sıradaki Waltonchain öncülük etti.

En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 11.79 ile en çok EOS değer kazanırken, piyasadaki söz konusu artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.5 artışla 278 milyar 38 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem haci 59 milyar 670 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 3.82

Ethereum yüzde 7.82

Ripple yüzde 3.64

Litecoin yüzde 5.57

Bitcoin Cash yüzde 6.12

Binance Coin yüzde 3.41

EOS yüzde 11.79

Tether yüzde 0.84

Bitcoin SV yüzde 2.71

Stellar yüzde 5.18 yükseldi.