Bitcoin’e hücum var!

Kripto para birimleri dünyayla beraber yeniden Türkiye’de de gündemde. En büyük para birimi bitcoin’in piyasa değerinin son iki ayda 3 bin 500 dolardan 12 bin doların üzerine çıkması yeniden ilgi çekmesini sağladı.

Kripto para tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimi. Dünyada devlet başkanlarından dev şirketlere kadar herkesin ilgisini çekmiş geleceğin para birimi. Ancak halen bilinmeyeni çok olan bir alan. İlk kripto para olan bitcoin, 2009 yılının başlarında Satoshi Nakamoto kod adıyla ortaya çıkan kişi ya da kişiler tarafından geliştirildi. Satoshi Nakamato tarafından geliştirildiği söylenmesine karşın kim ya da kimler olduğu belli olmayan kişiler tarafından açık kaynak kodlu yazılım olarak paylaşıldı. Bu ağ uçtan uca şifrelemeli dosya paylaşım platformlarına benzer konseptli bir platform üzerinden ilerliyor.

400 milyon $ yatırdık

En çok ilgi gören para birimi ise bitcoin. Değeri arttıkça yatırımcıların ilgisini çekiyor. En güzel günlerini ise 2017 yılında değeri 20 bin dolara çıktığında yaşamıştı. O günden beri değeri gerileyen sanal para birimi son iki ayda tekrar gözde oldu. Çin ile ABD arasında ticaret savaşları arttıkça bitcoin de güvenli liman olarak görülmeye başladı. Bitcoin’in piyasa hacmi 307 milyar dolara yükseldi.

Dünyada 2 bin 420 tane kripto para birimi bulunuyor. Piyasanın en yüksek hacimli 100 para birimi arasında en yüksek payı bitcoin alıyor.

Türk bitcoin alım satım borsası Bitci.com’un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, son gelişmeler ışığında Türkiye’deki pazar hakkında da bilgi vererek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de 20 borsa var. Kripto para sektörünün hacmi 150 milyon dolar civarında. Ama bu tabii yerli kripto para borsalarındaki rakam. Ayrıca çok sayıda Türk kullanıcı da dünyadaki diğer borsaları kullanıyor. Türk kullanıcıların tüm dünyada yarattığı günlük hacim 400 milyon dolar seviyesinde diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinde yaşanan hareketlilik bu hacimlere de anlık olarak yansıyor. Hem alım hem de satım tarafında ortalamanın üzerinde bir hareketlilik yaşanıyor.

Bitcoin fiyatının hızlı arttığı günlerde, yükselişi bir fırsat olarak gören kullanıcıların kâr satışları sonrasında, satım tarafındaki hacimlerin yüzde 10-15 üzerinde arttığını söyleyebiliriz. Tabii aynı şekilde bu yükselişin devam edeceğini öngören kullanıcılar da alım tarafındaki hacimleri yüzde 8 ila 12 arasında yukarı çekiyor.

Ayrıca genelde bitcoin hızlı yükselirken, alt coin’lerde ise ciddi düşüşler yaşanabiliyor. Bunu da alım fırsatı olarak gören kullanıcıların, alt coin alım hacimleri de böyle günlerde yüzde 20 civarında yükseliyor. Tabii bunların toplam hacim içindeki dağılımları farklı.

Bu tarz günlerde hacimlerin yüzde 30-40 arttığını söylemek mümkün.”

En yüksek hacimli para birimleri

Kripto para birimlerinde en fazla bilinen bitcoin olsa da pek çok farklı para birimi bulunuyor hatta sayıları 2 bin 400’e ulaşmış durumda. Bitcoin haricinde en çok bilinenleri ise ethereum, ripple, litecoin, tether, XRP, monero, binance, bitcoin cash, EOS, Dash, Tezos şeklinde sıralanıyor. Bitcoin haricinde en çok işlem yapılan alt coin’ler bunlar. Kripto paralar artık hayatımızın bir parçası. Başta finans sektörü olmak üzere birçok sektör blockchaini kabul etti ve nasıl kullanabiliriz diye çalışmalara başladı. Kripto paralar zamanla işlevlerine göre ayrılacak ve bir kısmı yok olurken bir kısmının kullanımı ve değeri de artacaktır. Bu dünya büyümeye devam ederken yeni ürünler, yeni uygulamalar çıkacaktır. Bitcoin ile başlayan bu devrim niteliğindeki hareket artarak devam edecek.

Borsa sayısı giderek artıyor

Kripto para birimlerine olan yoğun ilgi bu alanda faaliyet gösteren yerli borsaların sayısının da artmasında etkili oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren 20’den fazla borsa var. En bilinenleri BtcTurk, Bitci, Paribu, Koineks, Koinim, Robicoin gibi markalar. Dünyadaki en popüler borsa ise Binance.com. Kripto para yatırımcılarının borsalardan en büyük beklentisi güvenlik ve yüksek hız. Tüm dünyada kripto para borsalarının karşılaştığı en büyük meydan okuma güvenlik. Olası saldırılara karşı tüketicilerin bilgilerini ve varlıklarını ne denli korudukları önemli. Dünyada bu tür saldırıların yaşandığı ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda değil. Ancak Türkiye’deki yerli kripto para borsalarının ne kadarının böylesine üst düzey saldırılara karşı güvenli olduğunu da tartışmak gerekiyor. Buna karşı alınabilecek en teknolojik önlem ‘cold wallet’ yani soğuk cüzdanlar. Bu cüzdan bitcoin’lerinizi kullanmak için ihtiyacınız olan gizli kodu korur ve bir internet bankacılığı hesabı gibi işlemlerin yönetilmesine yardımcı olur.

Bitcoin’le alışveriş

Başta bitcoin olmak üzere kripto paralarla alışveriş Türkiye’de ilgi görüyor. Fırçadan sigortaya, konuttan mimarlığa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Ancak alışverişte istenilen düzeyde yaygınlaşamadı. Firmalar bitcoin’le alışveriş olanağı sunsa da insanlar yatırımı haricinde alışverişe çok ilgi göstermiyor. İniş çıkışlı olması da işletmelerin bu alandan çıkmasına neden olabiliyor.

Ata Fırça Kurucusu Atakan Çetin, bitcoin’le alışveriş yapılan işletmeler arasında olduklarını ancak son birkaç yıldır bunu bıraktıklarını belirterek, “Devamlı iniş çıkışlı olduğu için hesaplamak zor oluyordu. Önceden alışverişte kullanıyorduk ancak son birkaç yıldır bıraktık. Saniyelik olay hemen hesaplamanız gerekiyor. Zor oluyordu” dedi.

Binbirçeşit.com Kurucusu İlhan Gülenç ise, Türkiye’de bitcoin’le alışverişi ilk başlatan firmalardan olduklarını dile getirerek, “2015 yılında başladık. Bilgisayar, cep telefonu, altın, akseuar, ev ürünleri gibi her alanda alışveriş yapılıyor. Ancak insanlar kripto para ve özellikle bitcoin’e değeri yükselince ilgi gösteriyor. 2017’de değeri 20 bin dolara çıktığında çok ilgi vardı.

O zamandan bu yana geçen süreçte ilgi düşmüştü. Bu süreçte bitcoin’le alışverişe ilgi de arttı. En çok bitcoin ve etherium’la satış yapıyoruz. Sitede alışveriş için sipariş oluşuruyorsunuz. Bitcoin’le ödemeyi seçiyorsunuz. Sonra cüzdan numarasını seçip siparişe değeri kadar bitcoin transferi gerçekleştiriyorsunuz. O cüzdana bitcoin ulaştığında müşteri siparişi onaylanıyor ve kargolanıyor” dedi.

Nasıl yatırım yapılır?

Bitcoin, web bazlı alım satım platformlarında alınıp satılabiliyor. Türkiye’de bu konuda faaliyet gösteren 20’den fazla borsa var. Dünyadaki diğer borsalarda da yatırım yapılabiliyor. Sitelerin ve borsaların güvenilir olmasına dikkat etmek gerekiyor. Borsalarda siteler üzerinden istenen belgeleri temin ederek besabınızı açıyorsunuz. Sitelerin kolay alım satım sayfaları bulunuyor. Satış yaptıysanız paranızı, alım yaptıysanız kripto paranızı ‘cüzdan’ denilen kripto paralarınızı saklayabileceğiniz uygulama veya platformlara aktarabiliyorsunuz. Üyeler hesaplarına para gönderirken veya çekerken sadece kendilerine ait banka hesabını kullanırlar. Bitci.com’un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, kripto paralara yatırım yapacaklara şu tavsiyelerde bulundu: “Kripto para denince akla kısa vadede büyük kazançlar gelmemeli. Dünyada hiçbir yatırım aracı sürekli yükselmez. Önemli olan uzun vadeli trende bakmak. Yatırım yapmadan önce konuya hakim olmak adına biraz araştırma yapılmalı. Yatırım yapılacak borsanın sistem güvenliği ve ne ağırlıkta dijital varlıkları ‘soğuk cüzdan’larda (offline olarak) sakladıklarını bilmeliler. Ayrıca borsaların yatırımlarını yönetebilmek için kullanıcılara ne gibi hizmetler sunduklarını sorgulayabilirler.”

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