Bıttım altınla yarışıyor

Fıstıktan daha fazla gelir elde edildiği için bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstık ağacına dönüştüren üreticiler, bıttım fiyatları altınla yarışınca pişman olarak tekrar bıttıma yöneldi.



Siirt bıttımına ilginin artmasıyla birçok kişinin bıttım üretimine başladığını anlatan üreteci Ömer Alkanlı, “Birçok bıttım ağacını fıstığa çevirmek zorunda kaldık. Bunun sebebi ise fıstık daha çok para ediyordu. Ancak şimdi fıstığın kilosu 80-90, bıttımın kilosu 250-300 TL oldu. Tekrar bıttım ağacı dikmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



