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    HaberlerEkonomiBlockchain tabanlı çözüm geliştirdi
    02.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Blockchain tabanlı çözüm geliştirdi

    Turkcell, blockchain teknolojisini kullanarak çözümler geliştirdiğini duyurdu.

    Blockchain tabanlı çözüm geliştirdi

    Firma geliştirdiği Dijital Kimlik Yönetimi çözümü sayesinde kimlik ispatı gereken hallerde kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma altına alıyor. Web siteleri, çağrı merkezleri gibi yüz yüze olmayan kanallarda kimlik ispatını sağlayan blockchain tabanlı bu çözümle Turkcell, kişiyi tanımlayan özelliklerin, güvenli ve kontrollü biçimde diğer kurumlara aktarılabilmesini sağlıyor. Bireyler ve kurumlar arasında güvenli bağlantı oluşturuluyor.

    Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, geliştirdikleri blockchain tabanlı dijital kimlik çözümlerini TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen 2. Ulusal Blockzincir Çalıştayı’nda da tanıttıklarını söyledi. Öztürk, “Müşterilerimizin dijital deneyimlerini güvenli biçimde iyileştirebilmek adına blockchain teknolojisini baz alan çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

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