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    HaberlerEkonomiBlockchain’de büyük buluşma
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Blockchain’de büyük buluşma

    Avrasya Blockchain Zirvesi 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’dan yaklaşık 200 kişinin katılacağı zirvede uzmanların yanı sıra yatırımcılar da yer alacak.

    Blockchain’de büyük buluşma

    Blockhain teknolojisi ve ekonomisinin masaya yatırılacağı zirvedeki konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu da yer alıyor. Panelistler arasında Blockchain alanında dünyanın en önemli isimlerinden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO’su Livio Weng ve Huobi Group CFO’su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof.Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko, SabancıDx CEO’su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO’su Barış Özistek, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servislerinden Hakan Erkan ve Menapay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş de bulunuyor.

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