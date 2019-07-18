‘Blok tatiller çok önceden açıklansın’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya’daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti

İç pazar canlanır

Turizm sektöründe iç pazarda her yıl önemli bir gelişme yaşandığını ancak henüz arzu ettikleri rakamlara ulaşamadıklarını dile getiren Ayık, iç pazarın canlanmasında bu tür blok tatillerin ciddi ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Turizm sektörü olarak blok tatillerin çok önceden açıklanması gerektiğini vurgulayan Ayık, gelecek yıldan itibaren bu talebin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da, blok tatillerin önceden açıklanmasının turizm sektörü açısından son derece yararlı olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatilin iç pazarı hareketlendirdiğine işaret eden Atmaca, şunları söyledi:

“Gerek vatandaş gerekse turizm sektörü Kurban Bayramı için de 9 günlük bir tatil bekliyor. Böyle bir karar verilirse ve bir an önce açıklanırsa hem iç pazarın daha da canlanması hem de vatandaşımızın daha uygun şartlarda tatil yapma imkanına kavuşması sağlanır. Ramazan Bayramı’nda hemen hemen tüm tesislerimizde doluluk oranı yüzde 99’lara ulaşmıştı. Aynı hareketliliği Kurban Bayramı’nda da yaşamak istiyoruz. Ramazan’da pozitif etkilerini gördük, Kurban’da da görmek istiyoruz.”

Atmaca, bu tür tatillerin özellikle kış döneminde planlanması ve açıklanması gerektiğini vurguladı.