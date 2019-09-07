Blokzincire 1 gram altın takılacak!

Blokzincir teknolojisi Türkiye’de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanılabilecek. Takasbank, kısa adı BiGA olan “1 gram altın” projesiyle altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak. Takasbank’ın mevcut Altın Transfer Sistemine blokzincir teknolojisi de eklenecek. Tam gizlilik sağlayan diğer blokzincir uygulamalarından farklı olarak BiGA’da alıcı ve satıcının yanı sıra düzenleyici otorite de işlemleri takip edip denetleyecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk sistemin test çalışmalarını tamamladı.