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    HaberlerEkonomiBlokzincire 1 gram altın takılacak!
    07.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Blokzincire 1 gram altın takılacak!

    Takasbank, blokzincir teknolojisinin organize/düzenli piyasalarda kullanılmasına ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladı.

    Blokzincire 1 gram altın takılacak!

    Blokzincir teknolojisi Türkiye’de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanılabilecek. Takasbank, kısa adı BiGA olan “1 gram altın” projesiyle altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak. Takasbank’ın mevcut Altın Transfer Sistemine blokzincir teknolojisi de eklenecek. Tam gizlilik sağlayan diğer blokzincir uygulamalarından farklı olarak BiGA’da alıcı ve satıcının yanı sıra düzenleyici otorite de işlemleri takip edip denetleyecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk sistemin test çalışmalarını tamamladı.

     

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