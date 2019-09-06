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    HaberlerEkonomiBMC’nin yeni ürünü pikap
    06.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    BMC’nin yeni ürünü pikap

    Türkiye’nin lider kara aracı üreticilerinden BMC, ürün yelpazesindeki araçlara pikap (pickup) ile bir yenisini ekledi.

    BMC’nin yeni ürünü pikap

    Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının aralarında bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan, son olarak ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini üstlenen BMC, yeni projeler üzerinde çalışıyor.

    Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye yoğunlaşan şirket, bu kapsamda ürettiği araçlara bir yenisini ekledi. BMC’nin bir süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi araç, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, BMC’nin İzmir’deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı. Şirket yetkilileri araca ilişkin Soylu’yu bilgilendirdi. Bakan Soylu da araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    BMC’nin yeni ürünü pikap

    Bakan Soylu, BMC’nin İzmir’deki fabrikasında yeni aracı incelemişti.

    Tanıtım yapılacak

    BMC, pikap tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdi. Türkiye’nin arazi koşullarına uygun geliştirilen araç, üstün hareket kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacak.

    Aracın tanıtımı, 17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yapılacak.

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