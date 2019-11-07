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    HaberlerEkonomi HaberleriBoE 2016'dan bu yana ilk kez oy birliği ile karar alamadı
    07.11.2019 - 15:26 |

    BoE 2016'dan bu yana ilk kez oy birliği ile karar alamadı

    İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi bugün yaptığı toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,75'te tuttu ancak Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez kararı oybirliği ile alamadı.

    BoE 2016'dan bu yana ilk kez oy birliği ile karar alamadı

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi bugünkü faiz kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Üyelerden Michael Sounders ve Jonathan Haskel faiz oranının yüzde 0,50'ye indirilmesi yönünde oy kullandılar.

    Faizin 25 baz puan düşürülmesini isteyen Haskel ve Saunders istihdam piyasasında terse dönüş ve atıl kapasitenin artmakta olduğu sinyalleri alındığını, zayıf global ekonominin ve "ısrarcı" Brexit belirsizliğinin ekonomi için risk oluşturduğunu savundular.

    Diğer üyeler ise, global ekonomide büyümenin hayal kırıklığı yaratmaya devam etmesi ve Brexit ters rüzgarlarının ortadan kalkmaması halinde faiz indirimini düşünebileceklerini ifade ettiler.

    BoE ayrıca, 2019 3'ncü çeyrekte büyümenin yüzde 0,4 arttığını tahmin ederken, 4. çeyrekte büyümenin yüzde 0,2 olacağını öngördüler.

    2020 4. çeyrek için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 1,6'ya yükselten BOE, 2021 beklentisini yüzde 2,2'den 1,8'e ve 2022 tahminini yüzde 2,3'ten 2,1'e revize etti.

    Bu da oldu! Maket polis aracından çaldılarMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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