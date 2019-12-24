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    HaberlerEkonomi Haberleri Boeing'den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı
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    24.12.2019 - 15:09 | | DHA

    Boeing'den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı

    ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, bütün tedarikçilerine 737 MAX modeli parçaları sevkiyatlarını, Ocak ayı ortasından itibaren bir ay boyunca durdurma çağrısı yaptı.

    Boeing'den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı

    Boeing’den yapılan açıklamada söz konusu kararın “tedarikçilere kendi imalatlarını yönetirken onları yönlendirme” amacı taşıdığı belirtilirken, tedarikçilerin Boeing’in kendilerine sunduğu seçenekler arasında fikir belirtmeleri bekleniyor.

    Tedarikçilerden gelecek olan tepkinin Boeing’in geleceğe yönelik planlarının oluşturulmasında kritik önem taşıması beklenirken, şirket söz konusu geri dönüşün “üretim yeniden başladığında herhangi bir sorumluluk temsil etmeyeceğini” savundu.

    Geçen ay Boring 737 MAX üretimini Ocak ayında durduracağını açıklamış, bu gelişme Avrupalı tedarik şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açmıştı. Geçen hafta da Boeing’in en büyük tedarikçilerinden Spirit AeroSystems, 737 MAX modeli için parça üretimini 1 Ocak’ta durduracağını duyurmuşu.

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