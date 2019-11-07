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    HaberlerEkonomi HaberleriBoeing’in CEO’su 2019’da teşvik primini almayacak!
    07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boeing’in CEO’su 2019’da teşvik primini almayacak!

    Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, ABD Temsilciler Meclisi’nden gelen ağır eleştiriler üzerine, şirketin CEO’su Dennis Muilenburg’un 2019 yılınaki teşvik primini almayacağını açıkladı.

    Boeing’in CEO’su 2019’da teşvik primini almayacak!

    CNBC’de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg’un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre’de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğini anımsattı.

    Görevinin başında

    Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg’un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın ‘bu kadar çok prim almış olmasından’ dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlardı.

    Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini geçen ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737 MAX uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO’luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı. 

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