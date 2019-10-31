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    HaberlerEkonomi‘Boeing’in CEO’sundan ‘737 Max’ özrü geldi
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Boeing’in CEO’sundan ‘737 Max’ özrü geldi

    ABD merkezli havacılık şirketi Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi. ABD Senatosu Ticaret Komitesi’nde, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

    ‘Boeing’in CEO’sundan ‘737 Max’ özrü geldi

    Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek, “Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. Bir eş, bir baba olarak kayıplarınızdan derin üzüntü duyuyorum” dedi. Her iki kazadan da ders çıkardıklarını, sorunları belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Muilenburg, istifa etmeyi düşünmediğini, elindeki işe odaklandığını söyledi.

    ‘Uçan tabut

    Senatörler ise Boeing’i, kar elde etmek için güvenliği ikinci plana atmakla suçladı. Connecticut Senatörü Demokrat Richard Blumenthal, Boeing’in sorunları ‘kasıtlı şekilde gizldiğini’ ve ‘uçan tabut’ ürettiğini söyledi. Mississippi Senatörü Cumhuriyetçi Roger Wicker ise, “Her iki uçak kazası da önlenebilirdi” diye konuştu.

    İki uçak düşmüştü

    Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
    Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart’ta Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

    Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının kontrol sisteminin devreye girmesini etkilediği belirtilmişti.

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