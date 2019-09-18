Boğaz'da 'temiz yarış' başlıyor

28-29 Eylül’de gerçekleşecek ve Boğaz’da yılın en renkli günlerine ev sahipliği yapacak organizasyon, bu yıl beşinci kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenecek. Yarışlara 8 ülkeden 80 yelkenli ve 800’e yakın yelkenci katılacak.



Yelkenliler bu yıl Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta denizlerin kirlenmesine dikkat çekmek amacıyla ‘Temiz Deniz’ temasıyla yarışacak. Ayrıca organizasyon kapsamında yarışların olacağı gün, denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan sanat eserleri de sergilenecek. Ayrıca etkinlik boyunca kullanılacak tüm malzemeler geri dönüşüme uygun olarak hazırlanacak.



Tanıtıma katkı



Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın şimdiye dek Türkiye’nin tanıtımına toplam 28 milyon euro’luk katkı sağladığı hesaplanıyor. Ortalama 60 bin euro değerinde yelkenlilerin yer aldığı yarışa bugüne kadar katılmış olan en pahalı tekne ise 500 bin euro idi.



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “İstanbul Boğazı’nda böylesine prestijli bir turnuvayı sporseverlerle buluşturmanın heyecanını ve keyfini yaşıyoruz. İstanbulluları bu büyük şöleni izlemeye davet ediyorum” dedi.









7 kg kristal gümüş kupa



İki gün boyunca sürecek ve üç yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Dolmabahçe’den saat 12.00’de start alacak, Anadolu Hisarı’ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 29 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Şampiyon takım, Türk tasarımcı Can Yalman’ın imzasını taşıyan ve tamamen kristal malzemeden üretilen 7 kiloluk gümüş kupanın sahibi olacak.