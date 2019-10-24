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    HaberlerEkonomiBoğaz'da yelken heyecanı yaklaşıyor
    24.10.2019 - 14:39 |

    Boğaz'da yelken heyecanı yaklaşıyor

    İstanbul, 18 Ekim 2019- İstanbul Boğazı, 2 Kasım Cumartesi günü Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’ına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Boğaz'da yelken heyecanı yaklaşıyor

    Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilecek etkinliğe 100'e yakın yelkenli tekne katılacak. Yelkencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarış için başvurular 29 Ekim tarihine kadar devam ediyor.

    Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı Regatta, yarış sınıfı Çırağan’dan 12:00’de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra Çırağan’da son bulacak. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer’den başlayacak ve Çırağan’da tamamlanacak. İlk kez tüm yelkenli teknelere açık olan bu festival yarışına tüm yelkenli tekneler davetli. Visa Bosphorus Regatta’nın en iyi izleneceği noktalar arasında Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı ile Beylerbeyi Sahil yer alıyor.

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