Boğaz’dan uğraksız 7 günde geçiş

Yeşil Liman Sertifika Töreni’nde konuşan Bakan Turhan, “Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerini 2 günden 7 güne çıkaracak mevzuat değişikliğinde sona gelmiş bulunuyoruz. Kısa sürede beklentileri karşılayacağız” dedi.

14 limana sertifika

Bekleme süresinin uzatılması gereksinimi, sektör tarafından dile getiriliyordu. Öte yandan günde 125 civarında geminin geçtiği Boğazlarda bekleme süresi 7 güne uzatıldığında gemilerin yakıt, yedek parça gibi ihtiyaçlarını Türkiye’den temin etmesi ve bu sayede yılda 500 milyon dolar gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Yeşil Liman Sertifika Töreni’nde 14 limanın temsilcisine belge sunuldu.

Kimsenin bahçesi değil!

Turhan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, ‘Orada ne işiniz var?’ deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle ‘Hakkımızı yedirtmeyiz’ diyoruz. Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetliyse bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir.”