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    09.12.2019 - 13:21 | | İHA

    Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda

    Sakarya ile Ankara arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, ilk seferinde Bilecik'e geldi.

    Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin seferlerine başladığını açıklamıştı.

    Boğaziçi Ekspresinin Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında; Eskişehir, Bozüyük, Karaköy, Bilecik, Vezirhan ve Osmaneli hattı üzerindeki yolculuğu 6 saat sürecek. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak.

    YHT'lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak. Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak.

    Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
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