‘Boğaziçi imara açılmayacak’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görüşmelerde şu bilgileri verdi:

KAÇAK YAPIYA TAKİP: Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: 2012’de kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Ülkemizin tamamında, 1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük, 5 milyondan fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 13 milyar lira kaynak kullandık. 81 valiliğimize de bir genelge göndererek Kentsel Dönüşüm Strateji belgelerini hazırlamalarını ve acil dönüşmesi gereken alanları belirlemelerini istedik. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar; acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu, bu konutları en fazla 5 yıl içerisinde dönüştürmemizin gerekliliğini ortaya koydu.

İMAR BARIŞINDAN 24 MİLYAR LİRA GELİR: Ülkemiz genelinde 21 bin adet İmar Barışı’na aykırı kaçak yapı tespit ettik. Bunlardan 3 bin 295 adedinin yıkımını gerçekleştirdik. Ayder’in, Uzungöl’ün, Kapadokya’nın, Salda ve Bodrum’un da olduğu; kıyılarımızda, koylarımızda, korunan alanlarımızda toplam 3 bin 956 kaçak yapı tespit ettik. İmar Barışı’ndan bugüne kadar 23 milyar 954 milyon lira gelir geldi. Bu gelirden kentsel dönüşüme 2 milyar lira kaynak aktarıldı.

BOĞAZİÇİ DÜZENLEMESİ: Düzenleme milletimizin temsilcisi olan Meclisimiz tarafından yapılacaktır. Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele Boğaziçi’nin gelecek kuşaklara bırakılması meselesidir. Boğaziçi sorununu 16 milyonun değil 82 milyonun hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz. Planlama yetkisi şu an zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde değildir. Meclisimizde yapılması planlanan düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamakta, kaçak yapılaşma ile mücadelede önemli adımların atılacağı bir düzenleme olacaktır. İçinde milletimizin menfaati olmayan hiçbir çalışmaya imza atmadık. Burada var olan kurulun yapısı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmiştir. Büyükşehir belediyesi de İmar Komisyonu’nda üye olarak atanmış, katılımcı bir politika izlenmiştir.