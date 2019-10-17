17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Boğaz’ın incisine Katarlı talip oldu
Ünal Aysal’ın sahibi olduğu şirketin bir bankaya olan borcundan dolayı icralık olan Boğaz’ın incisi ‘Hotel Les Ottomans’a, Katarlı şirket talip oldu. 7 Kasım’da yapılacak ihaleye, Türk ve Katar ortaklı ‘HBK Referans Holding’in de girecek.
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2018/3897 E. Sayılı dosyasında yapılan kıymet takdirinde 440 milyon değer biçilen otel, yaklaşık 7 bin 980 metrekare alan üzerinde konumlanmış durumda.
HBK Referans Holding’in Türk ortağı Servet Uçar, “Teminat mektuplarını hazırladık. Katarlı ortaklarım burayı çok istiyor. İhale tarihine kadar, ihaleden önce alacaklı ile borçlu anlaşıp ihale ertelenmezse ya da düşürülmezse, biz bu ihaleye girmek için her türlü hazırlığımızı yaptık. İhaleyi aldığımız taktirde otel için dünyaca ünlü bir marka ile iş birliği yapacağız” dedi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.