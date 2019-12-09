Bol peynirli işler!

Türk mutfağının eski lezzetlerinden olan ‘börek’ kurumsal kimlik kazanmaya başladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan dışı çıtır, içi bol peynirli ‘börek videoları’ vatandaşların böreğe olan ilgisini daha da artırdı.

Öyle ki, Adana böreği yapan börekçilerin önünde sabahın erken saatlerinde kuyruklar bile oluşuyor. Bu kapsamda markalaşma atağına kalkan börekçiler, ‘klasik mahalle börekçisi’ geleneğinin dışına çıkarak franchise ile büyüyor.

Börekçi dükkânı açmak isteyen girişimcilerin dükkânın açılacağı bölge ve büyüklüğüne göre 100 ila 700 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 12 bin pastane/börekçi bulunuyor.

Markalı büyümenin önemine değinen börek sektörü temsilcileri, tüketicileri merdivenaltı üretim yapanlara karşı uyarıyor. Böreklerin porsiyon fiyatları ise 8 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor.

Su böreği revaçta

25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aslı Börek’in merkez ve franchise olmak üzere toplam 100 mağazası var. En revaçta olan ürünlerinin su böreği olduğunu söyleyen Aslı Börek Franchise Müdürü Zafer Kapkapçı, Boşnak, kol, ev, el sarması ve gül böreği de ürettiklerini belirtti.

Kapkapçı, “Su böreği ile çıktığımız yolda şu an 150’den fazla ürün çeşidini İstanbul’da bulunan 15 bin metrekarelik tesisimizde üretiyoruz” dedi. Börek şubesi kurma maliyetinin birçok faktöre bağlı olarak değiştiğini dile getiren Kapkapçı, “50 metrekarelik Aslı Express’in maliyeti 350 bin lirayı buluyor. 100 metrekarelik Aslı Cafe’lerde ise bu maliyet 550 bin lira civarında” dedi. Kapkapçı, Aslı Express’in isim hakkının 10 bin dolar, Aslı Cafe’nin ise 25 bin dolar olduğunu kaydetti.

2 milyon porsiyon sipariş verdik!

Yemeksepeti kullanıcılarının 2018 börek sipariş trendlerini araştırdı. Araştırmaya göre, 2018’de 2 milyon porsiyon börek siparişi verildi. En fazla kıymalı kol böreği tercih edildi. Bunu, patatesli ve peynirli börek ile su böreği izledi. Haftasonu sipariş yüzde 45 artıyor.

Çikolata soslu Adana böreği...

Yaklaşık 1.5 yıl önce sektöre adım atan Chef Börek, 35 şubeye ulaştı. Üç peynirli Adana böreği yaptıklarını belirten Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Tereyağı yerine sade yağ, 8 kat yufka yerine 18 kat baklavalık hamur kullanarak kıymalı, ıspanaklı böreğin yanı sıra pastırmalı, çikolatalı börekler yaptık” dedi.

Börekler için sos ve aroma uyguladıklarını belirten Kaya, çikolata soslu Adana böreğinin çok beğenildiğini dile getirdi. 20’si İstanbul’da toplam 35 şubelerinin bulunduğunu ifade eden Kaya “2020’de şube sayımızı üçe katlayacağız” dedi.

Müşterilerine üç farklı konseptte ulaştıklarını belirten Kaya, “Hızlı satış olarak adlandırdığımız en temel konseptimiz için rakam anahtar teslim 99 bin lira. Standart konseptimiz, 200 bin ila 300 bin lira arasında. Bu konseptimizde oturma alanları, yarı profesyonel bir mutfak ve daha geniş menü var. Bunun dışında, profesyonel bir mutfak ve her öğün yenilebilecek yiyeceklerin yer aldığı cafe konseptimizin kurulum maliyetleri metrekaresine göre 400 bin ila 700 bin lira. Franchise bedelimiz yok” diye konuştu.

Pazar büyüyor

Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Taner Dönmez, 75 franchise noktalarının bulunduğunu ve pazarın büyüdüğünü belirterek, “Bir börek dükkânı kurma maliyeti dükkân metrekaresine göre 200 bin ila 400 bin lira arası. Göçmen Börekçisi olarak 50 bin lira franchise bedelimiz var” diye konuştu. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, börek firmalarının börek dışında ürünler de satması gerektiğini belirterek, “Yalnızca börek satarak İstanbul gibi bir yerde kira ve maliyeti çıkarmaları zor” dedi.