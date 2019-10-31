Bomba iddia! ABD'nin hedefinde İspanya var

ABD merkezli basın kuruluşu Bloomberg'in, üst düzey ABD'li yetkililere dayanarak verdiği haberde, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rejimine ekonomik destek verdiği gerekçesiyle, ABD Hazine Bakanlığı'nın, İspanya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanmasını istediği" belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın kısa bir zaman önce Madrid'e gelerek İspanyol temsilcilerle görüşme yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede, ekonomik yaptırım konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediği ancak Abrams'ın İspanyol hükümetinden, "Maduro rejimine ait tüm fonların dondurulması dahil olmak üzere Venezuela hükümetiyle bağlantılı paralara karşı daha somut önlemler almasını istediği" ifade edildi.

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, "Maduro hükümetine ekonomik destek verme konusunda İspanya'nın da en az Rusya ve Çin kadar suçlu olduğunu" savundu.

Aynı kişi, Avrupa Birliğinin (AB) Venezuela hükümetine karşı misillemede bulunmamasının direkt sorumlusunu da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olarak gösterdi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez'i Caracas'daki elçiliğinde misafir eden ve Juan Guaido'yu "Venezuela'nın geçici devlet başkanı" olarak tanıyan İspanya'ya yönelik ekonomik yaptırım uygulanmasına karşı olduğu da kaydedildi.

İspanya Merkez Bankası, eylül ayında yaptığı açıklamada, "işlem hacmi ve miktarı çok az olan Venezuela Merkez Bankası'nın hesaplarının kullanılmasında hiçbir usulsüzlük olmadığını" belirtmişti.