BİST98.4153,71EURO6,490,02USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBooking’e ‘haksız rekabet’ cezası
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Booking’e ‘haksız rekabet’ cezası

    Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili ‘haksız rekabet’ davasında, mahkeme haksız rekabetin tespitine karar verdi. Mahkeme, ‘haksız rekabet’ sebeplerinin ortadan kaldırılması ile 500 bin lira teminat yatırılması halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

    Booking’e ‘haksız rekabet’ cezası

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Booking.com’un bundan sonraki süreçte belge almadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğine mahkeme çok açık ve net karar verdi” dedi.

    Bundan sonraki süreçte gerekçeli kararı bekleyeceklerini anlatan Bağlıkaya, “Booking.com’un faaliyetlerine devam etmesi için belge alması gerekiyor. Belge alma mevzusu da zaten bakanlığımızın uhdesinde. Söz bundan sonra Turizm Bakanlığı’na geçti. Sistemin içine girmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Yani burada seyahat acentesi belgesi alacak ve muhatap bir yasal  yapıya sahip olacak ki bu faaliyetleri burada yapabilsin. Zaten bizim dava amacımız buydu” diye konuştu.

    ‘Örnek olacak’

    Bağlıkaya, dava sonucunu örnek aldıklarını belirterek, “Bundan sonra bunun gibi portalların tamamına dava sürecini başlatacağız. Mahkeme bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde karar verdi. Bundan sonra ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülke menşeli, vergi vermeden ve belgesiz şekilde bu işi yapan tüm firmalara aynı yasal süreci başlatacağız” diye konuştu.

    Booking’e ‘haksız rekabet’ cezası

    ‘En iyi fiyat’ diyemeyecek

     www.booking.com adresli internet sitesinden ‘en iyi fiyat’, ‘en düşük fiyat’ ve benzeri şekilde haksız rekabete neden olan reklamların kaldırılmasına ve tüm online uygulamalardan da kaldırılmasına hükmedildi.

     

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

    Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

    İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

    İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

    Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

    Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

    Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

    Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

    Sıradaki Haber