Booking’e ‘haksız rekabet’ cezası

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Booking.com’un bundan sonraki süreçte belge almadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğine mahkeme çok açık ve net karar verdi” dedi.

Bundan sonraki süreçte gerekçeli kararı bekleyeceklerini anlatan Bağlıkaya, “Booking.com’un faaliyetlerine devam etmesi için belge alması gerekiyor. Belge alma mevzusu da zaten bakanlığımızın uhdesinde. Söz bundan sonra Turizm Bakanlığı’na geçti. Sistemin içine girmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Yani burada seyahat acentesi belgesi alacak ve muhatap bir yasal yapıya sahip olacak ki bu faaliyetleri burada yapabilsin. Zaten bizim dava amacımız buydu” diye konuştu.

‘Örnek olacak’

Bağlıkaya, dava sonucunu örnek aldıklarını belirterek, “Bundan sonra bunun gibi portalların tamamına dava sürecini başlatacağız. Mahkeme bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde karar verdi. Bundan sonra ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülke menşeli, vergi vermeden ve belgesiz şekilde bu işi yapan tüm firmalara aynı yasal süreci başlatacağız” diye konuştu.

‘En iyi fiyat’ diyemeyecek

www.booking.com adresli internet sitesinden ‘en iyi fiyat’, ‘en düşük fiyat’ ve benzeri şekilde haksız rekabete neden olan reklamların kaldırılmasına ve tüm online uygulamalardan da kaldırılmasına hükmedildi.