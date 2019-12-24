BİST113.3001EURO6,60-0,05USD5,950,02ALTIN285,120,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, 113.000 puanı aştı
    ABONE OL
    24.12.2019 - 13:12 | | AA

    Borsa, 113.000 puanı aştı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 113.170,84 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 113.000 seviyesinin üzerine çıktı.

    Borsa, 113.000 puanı aştı

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 995,66 puan artarak 113.170,84 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile spor oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 113.321,78 puana kadar puanla 10 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.

    ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

    Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

    Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber