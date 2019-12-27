Borsa 114 binin üzerine çıktı

Bir süre bu seviyelerde seyreden endeks daha sonra gelen kâr satışlarıyla gerilese de günü, önceki güne göre artıda kapattı. Avrupa’da Noel tatilinin devam ettiğini belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400’ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.



Merkez’in rezervleri arttı



Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri de geçen hafta 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 20 Aralık’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 373 milyon dolar artışla 78 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık’ta 77 milyar 898 milyon dolardı. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 446 milyon dolar yükselişle 26 milyar 429 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.