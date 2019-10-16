Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 değer kaybıyla 93.514,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,08 ve holding endeksi yüzde 1,54 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.

Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.