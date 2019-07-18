Â

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta BIST 100 endeksi, 89,50 puan ve yÃ¼zde 0,09 azalÄ±ÅŸla 99.716,67 seviyesine geriledi. BankacÄ±lÄ±k endeksi yÃ¼zde 0,23 dÃ¼ÅŸtÃ¼, holding endeksi yÃ¼zde 0,03 yÃ¼kseliÅŸ kaydetti. SektÃ¶r endeksleri arasÄ±nda en fazla kazandÄ±ran yÃ¼zde 0,93 ile turizm, en Ã§ok gerileyen ise yÃ¼zde 0,68 ile biliÅŸim oldu.

DÃ¼n alÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir seyir izlenen Borsa Ä°stanbul'da yÃ¼zde 1,81 deÄŸer kazanan BIST 100 endeksi, gÃ¼nÃ¼ 99.806,17 puandan tamamladÄ±.

Analistler, kÃ¼resel piyasalardaki negatif gÃ¶rÃ¼nÃ¼me karÅŸÄ±n TL varlÄ±klarÄ±n pozitif ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu ayrÄ±ÅŸmanÄ±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtirilecek TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±sÄ±na kadar devam edebileceÄŸini kaydetti. DÃ¼n ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) tarafÄ±ndan yapÄ±lan TÃ¼rkiye ile ilgili aÃ§Ä±klamanÄ±n sÃ¼rpriz iÃ§ermediÄŸini ifade eden analistler, bugÃ¼n ABD Merkez BankasÄ± (Fed) yetkililerinin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n takip edileceÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼n Pentagon tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye'nin, S-400 alÄ±mÄ±ndan dolayÄ± F-35 projesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Bununla beraber ABD, TÃ¼rkiye'nin stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na halen Ã§ok deÄŸer vermektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu geliÅŸmenin ardÄ±ndan dolar/TL, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini sÃ¼rdÃ¼rerek 5,6720'ye kadar geriledi ve ÅŸu dakikalarda 5,6830 seviyesinde dengelendi.

Analistler, teknik aÃ§Ä±dan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.500 seviyelerinin direnÃ§ olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 97.500 puanÄ±n destek konumuna gelebileceÄŸini kaydetti.

Â