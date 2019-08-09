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    HaberlerEkonomiBorsa güne yatay başladı
    09.08.2019 - 10:03| AA

    Borsa güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 99.289,45 puandan başladı.

    Borsa güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 80,96 puan ve yüzde 0,08 artışla 99.289,45 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile tekstil, deri oldu.

    Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul, bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,17 artışla 99.208,49 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi ile yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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