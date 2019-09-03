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    HaberlerEkonomiBorsa güne yatay başladı
    03.09.2019 - 10:03| AA

    Borsa güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 29,86 puan azalışla 98.313,05 seviyesine geriledi.

    Borsa güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 29,86 puan ve yüzde 0,03 düşüşle 98.313,05 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,02 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile madencilik oldu.

    Dün, açıklanan 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,68 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.342,90 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.800 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyonun seyrinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a gerileyeceği hesaplanıyor.

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