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    HaberlerEkonomiBorsa güne yatay başladı
    25.10.2019 - 10:02 | | AA

    Borsa güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 azalışla 100.272,11 seviyesine geriledi.

    Borsa güne yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 73,54 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 100.272,11 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

    Dün azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından, pay piyasalarının pozitif seyrini sürdürdüğü görüldü.

    BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,56 artışla günü 100.345,64 puanla tamamlayarak, yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

    Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 98.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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