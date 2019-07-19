Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 816,13 puan ve yüzde 0,80 artışla 102.382,38 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 101.844,60 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 101.566,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile TL varlıkların pozitif seyrettiğini belirterek, gelecek haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminin korunabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.