BİST103.3730EURO6,24-0,33USD5,60-0,28ALTIN256,65-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    30.07.2019 - 10:06| AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 103.519,28 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 146,21 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.519,28 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile metal eşya, makine oldu.

    Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 103.373,07 puandan kapandı.

    Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedeflerin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını kaydetti.

    Askeri uçak evlerin üzerine düştüPakistan'ın Rawalpindi kentinde eğitim uçuşu yapan bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da dehşet anları! Yola atlayan çocuğu otobüs ezdi, annesi yol ortasında bayıldı

    İstanbul'da dehşet anları! Yola atlayan çocuğu otobüs ezdi, annesi yol ortasında bayıldı

    Parktaki taciz iddiasına mahalleli dayağı

    Parktaki taciz iddiasına mahalleli dayağı

    Kırıntılar filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Kırıntılar filmi konusu ve başrol oyuncuları

    AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

    AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
    Sıradaki Haber