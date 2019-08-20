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    HaberlerEkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    20.08.2019 - 10:15| AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 175,68 puan ve yüzde 0,18 artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile kimya, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Dün, yüzde 0,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.286,18 puandan tamamladı.

    Analistler, son dönemde küresel piyasalarda artan resesyon endişelerine karşılık merkez bankalarının artan güvercin tutumunun pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.

    Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96,500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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