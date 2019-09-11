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    HaberlerEkonomiBorsa, güne yükselişle başladı
    11.09.2019 - 10:05| AA

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 384,80 puan artışla 101.597,70 seviyesine yükseldi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 384,80 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 101.597,70 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 101.410,10 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 101.212,91 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.800 ve 103.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 100.500 ve 99.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

     

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