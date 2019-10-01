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    HaberlerEkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    01.10.2019 - 10:06 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 241,95 puan artışla 105.274,97 seviyesine yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 241,95 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 105.274,97 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

    Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı.

    BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalarak günü 105.033,02 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.

    Mardin’de turizm rekoru kırıldı!UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.
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