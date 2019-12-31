BİST115.2000,39EURO6,670,09USD5,950,03ALTIN291,410,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
    ABONE OL
    31.12.2019 - 10:10 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 115.072,05 seviyesine yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 3,44 ile turizm oldu.

    Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde artışla 114.753,97 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise tüketici güven endeksi başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

    Yarın yılbaşı tatili dolayısıyla borsaların kapalı olacağını anımsatan analistler, bugün düşük hacimle de olsa dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı

    Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber