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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
    09.09.2019 - 13:13| AA

    Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,43 artışla 100.403,77 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.416,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile spor, en çok gerileyen ise 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Haftaya alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyenin hemen altında dengelendi.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500’ün görünüm açısından kritik önemde olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 103.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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