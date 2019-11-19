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    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa günün ilk yarısında geriledi
    19.11.2019 - 13:26 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalışla 106.740,58 puana geriledi

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,61 puan azalarak 106.740,58 puana  inerken toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,33  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile  menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile madencilik  oldu.

    107.278,00 puanla  30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini  gören BIST 100 endeksi, 107.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da gelen  kar satışlarıyla hafif geriledi.

    Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine  ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi nedeniyle küresel pay piyasalarındaki  alıcılı havanın devam ettiğini kaydetti.

    ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin  haberlerin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalarının  izleneceğini belirten analistler, öğleden sonra ayrıca ABD'de inşaat izinleri ve  konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin  destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

     

     

     

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