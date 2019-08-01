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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında geriledi
    01.08.2019 - 13:30| AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 101.815,59 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

     

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile iletişim oldu.

    Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

     

    Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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