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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında geriledi
    02.08.2019 - 13:11| AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 azalışla 100.782,09 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.118,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 ve 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
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