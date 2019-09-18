Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile iletişim oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, buna bağlı olarak TL varlıkların üzerindeki satış baskısının hafifleyebileceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) dün akşam sektörün kredilerine ilişkin yaptığı açıklamanın, yatırımcıların gündemini meşgul ettiğini kaydeden analistler, BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili adımının, kısa vadede rasyolarda sınırlı bozulmalara neden olsa da orta ve uzun vadede bankacılık sektörüne güveni artırması bakımından pozitif olduğunu dile getirdi.

Sermaye yeterlilik rasyosunun Basel III kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde BDDK tarafından ihtiyatlı bir yaklaşımla Türkiye'de yüzde 12 olarak uygulandığını hatırlatan analistler, bankacılık sektörünün rasyolarının halen bu seviyelerden çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 ve 105.000'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.