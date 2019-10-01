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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında geriledi
    01.10.2019 - 13:17 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve 105.297,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.

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