BİST100.258-0,09EURO6,41-0,03USD5,76-0,09ALTIN278,970,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında geriledi
    25.10.2019 - 13:13 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 100.221,49 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında 100.000-100.500 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu: Müttefiklerin teröristle görüşmesi kabul edilemezDışişleri Bakanı, Türkiye'nin YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için ABD'ye yaptığı başvuru için "Yazılı bir nota ile ABD'ye bildirdik" dedi. Terörist için çıkarılan kırmızı bülten 196 ülkede geçerli.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı var

    'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı var

    Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? İndirimler ne zaman başlayacak?

    Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? İndirimler ne zaman başlayacak?

    Diyarbakır'da öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı!

    Diyarbakır'da öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı!

    Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? Hangi gün yayınlanacak?

    Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? Hangi gün yayınlanacak?

    Sıradaki Haber