BİST105.997-0,56EURO 6,330,47USD5,750,58ALTIN269,390,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa günün ilk yarısında geriledi
    25.11.2019 - 13:22 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 106.438,03 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,39 puan azalarak 106.438,03 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile elektrik oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve 107.845,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 106.500 puanın altında dengelendi.

    Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin yeni haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

    Öğleden sonra yurt dışında Chicago Fed ulusla aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

    Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kameradaDudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi

    Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi

    Tüyler ürperten haber! Kolu kopuk ceset...

    Tüyler ürperten haber! Kolu kopuk ceset...

    Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

    Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

    Kocasını balta ile öldürmüştü! Ben öldürmesem o beni öldürecekti

    Kocasını balta ile öldürmüştü! Ben öldürmesem o beni öldürecekti

    Sıradaki Haber