BİST108.785-0,08EURO 6,430,45USD5,800,31ALTIN273,060,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
    ABONE OL
    09.12.2019 - 13:08 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 108.653,36 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 215,79 puan azalarak 108.653,36 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile bilişim oldu.

    Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını söyledi.

    Öğleden sonra ise TCMB'nin beklenti anketinde gelecek dönem enflasyon tahminlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları | Hızlı ve Öfkeli 8 konusu

    Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları | Hızlı ve Öfkeli 8 konusu

    E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

    E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

    TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

    Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

    Sıradaki Haber