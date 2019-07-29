Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise holding oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.