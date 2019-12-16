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    16.12.2019 - 13:08 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyrederek 110.472,30 puan oldu.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Günün ilk yarısında yatay eğilimde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,29 puan azalarak 110.472,30 puana inerken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

    Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirtti.

    Öğleden sonra ABD'de açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

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